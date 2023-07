Gol histórico de Daniel Frasson pelo Fortaleza completa 23 anos neste domingo, 16; relembre

O então jogador marcou o tento diante do rival Ceará, que encerrou o jejum de oito anos do Tricolor sem erguer a taça do Campeonato Cearense

Ídolo do Fortaleza, Daniel Frasson morreu neste sábado, 15. No clube do Pici, o ex-jogador foi responsável por gol histórico, que completa 23 anos neste domingo, 16. Em 16 de julho de 2000, ele marcou o tento diante do rival Ceará, que encerrou o jejum de oito anos do Tricolor sem erguer a taça do Campeonato Cearense.



A grande final colocou frente a frente os dois maiores rivais do Estado. O Leão buscava título que não conquistava desde 1992. Já o Alvinegro almejava o pentacampeonato. No estádio do Junco, em Sobral, a dupla protagonizou a primeira final estadual no interior do Estado.



Com a vantagem do empate, foi o Ceará quem abriu o placar com João Marcelo. Até que em uma jogada pela esquerda, aos 36 minutos, Daniel Frasson aproveitou rebote dentro da área e empatou a partida. Depois do gol, foi questão de tempo para que o Tricolor se sangrasse campeão.



O Fortaleza fez campanha quase perfeita no Estadual daquela edição. Ao todo, foram 30 jogos, com 21 vitórias, seis empates e apenas três derrotas. O Leão acumulou ainda os melhores números de ataque e defesa, com 56 gols anotados e 24 gols sofridos e um saldo positivo de 32 gols.



O título estadual de 2000 representou muito além do que apenas o fim do jejum para o Fortaleza. Em crise financeira e na Série C, o Leão conseguiu dar um salto de patamar conseguindo o acesso para a primeira divisão nos anos seguintes. Para muitos torcedores, foi o gol de Frasson, há 23 anos, que permitiu essa ascensão.



Passagem pelo Fortaleza

Pelo Fortaleza, Daniel Frasson, além do título de 2000, também conquistou o Campeonato Cearense de 2001. Ainda no Tricolor, o ex-jogador natural de Siderópolis, em Santa Catarina, exerceu outras funções. Foi treinador em 2006 e auxiliar técnico em 2007 e acumulou experiências como coordenador, cargo que atuou entre 2004 e 2005, e 2016 até 2018 no Pici.