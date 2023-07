Mais de 35 mil torcedores estão garantidos de forma antecipada em Fortaleza x Cuiabá

O Leão do Pici recebe o Dourado no próximo domingo, 16, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A

A Arena Castelão promete estar lotada no duelo entre Fortaleza e Cuiabá, marcado para o próximo domingo, 16, às 16 horas, na Arena Castelão. Na parcial divulgada pelo Leão do Pici na manhã desta sexta-feira, 14, 35.444 torcedores já garantiram presença no confronto válido pela 15ª rodada da Série A.

Das mais de 35 mil pessoas confirmadas no jogo, 24.338 são referentes aos sócios que realizaram o check-in, enquanto 11.106 são de torcedores que efetuaram a compra de ingressos. Ao todo, quatro setores já estão com entradas esgotadas: Bossa Nova, Premium, Inferior Sul e Especial.

Para o duelo diante do Dourado, que pode levar o time cearense até o G4, o Tricolor do Pici realizou ações nas redes sociais para atrair o público. Uma das campanhas publicitárias foi com o atacante Thiago Galhardo, que se passou por um “corretor de imóveis” para convocar o torcedor leonino.

