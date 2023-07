Libertad arranca virada contra o Tigre pelos playoffs da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, 14, o Libertad venceu o Tigre por 2 a 1, de virada, no Estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Os visitantes saíram na frente ainda no primeiro tempo, mas os donos da casa buscaram o empate na segunda etapa e a virada nos minutos finais.

As equipes se enfrentam pelo jogo da volta na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna. Com a vantagem no placar, o Libertad joga pelo empate, enquanto o Tigre precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis. A equipe que avançar enfrenta o Fortaleza.

¡Ganó @Libertad_Guma! El conjunto dirigido por Daniel Garnero se lo dio vuelta a @catigreoficial, en el partido de ida del Playoff de la CONMEBOL #Sudamericana.



El pasaje a Octavos de Final se define el próximo jueves.#LaGranConquista pic.twitter.com/fysj3RRRE1

July 14, 2023

Os dois times fizeram jogo muito equilibrado, com boas oportunidades criadas para ambos os lados. Aos 35 minutos, após boa troca de passes do Tigre pelo lado esquerdo, Sebastián Prieto recebeu na entrada da área e fez belo passe em profundidade para encontrar Blas Armoa entrando na pequena área. O atacante recebeu a bola e finalizou cruzado para abrir o placar para os visitantes.

O Libertad melhorou após o gol e cresceu para buscar o empate. Aos cinco minutos do segundo tempo, Hector Villalba aproveitou sobra pela esquerda e cruzou na área. Lorenzo Melgarejo apareceu e finalizou de primeira para deixar tudo igual. Aos 21 minutos, os donos da casa chegaram a virar a partida, mas o gol foi anulado por impedimento.

A partida seguiu muito movimentada e as equipes não se acomodaram com o resultado até o minuto final. Os dois times criavam boas oportunidades, quando o Libertad teve escanteio para cobrar pelo lado direito, aos 42 minutos. Em cobrança curta, Iván Piris recebeu e levantou na área. Óscar Cardozo subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes para dar a vitória aos donos da casa.