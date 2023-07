Pedro Augusto exalta estrutura do Fortaleza e destaca festa da torcida no Castelão

Recém-contratado pelo Fortaleza, o volante Pedro Augusto chegou nesta quarta-feira, 13, na capital cearense e já teve a oportunidade de conhecer e treinar junto ao restante do elenco tricolor.



À TV Leão, canal oficial do clube, o jogador falou pela primeira vez como atleta leonino. Na oportunidade, o paulista de 26 anos falou sobre a estrutura da equipe e a felicidade de retornar ao futebol brasileiro após cinco anos.

“Tenho expectativa de fazer o meu melhor e ajudar o Fortaleza. Estou feliz em voltar (ao Brasil) e muito feliz por ser no Fortaleza (o retorno). Me surpreendeu a estrutura incrível, a equipe é boa e vem em uma fase boa", pontuou.

Além disso. também comentou sobre as festas que a torcida tricolor realiza nas arquibancadas do Castelão e não escondeu a ansiedade pelo momento: “Eu acompanhei os mosaicos de lá (Portugal) e estou muito ansioso para viver esse momento dentro do Castelão, além de poder comemorar com os torcedores as nossas vitórias”. afirmou.



Pedro tem contrato com o escrete vermelho-azul-e-branco até o final de 2024 com possibilidade de renovação por mais um ano.