Reforço do Fortaleza, Tobias Figueiredo chega à capital cearense nesta sexta-feira, 14

Atleta português é um dos quatro jogadores contratados pelo Fortaleza na janela de transferências do meio do ano

Novo contratado do Fortaleza, o zagueiro Tobias Figueiredo - que já foi anunciado - desembarca na capital cearense nesta sexta-feira, 14, de acordo com o repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN. O português de 29 anos é mais um reforço do tricolor para o restante da temporada.



O atleta possui passagens pelo futebol inglês, onde defendeu equipes como Nottingham Forest e Hull City. Na negociação, o Leão adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador até o final de 2026.

Além de Tobias, o Tricolor já contratou na atual janela de transferências o atacante Marinho, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o volante Pedro Augusto.