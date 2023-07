Amorim faz primeiro gol como profissional pelo Fortaleza na Fares Lopes

0 jogador é tratado como uma das principais promessas do tricolor. No time principal já atuou por dois jogos. Na Fares Lopes, o Tricolor usa o elenco do Sub-20

Na última terça-feira, 12, o Fortaleza venceu o Guarani de Juazeiro pelo placar de 4 a 0, em estreia da Fares Lopes. Um dos responsáveis pela vitória foi o meia Amorim, que marcou seu primeiro gol no profissional - o time atua com o Sub-20 nesta competição.

O jovem de 18 anos se destacou na Copa São Paulo de Júnior e logo chamou atenção do técnico Juan Pablo Vojvoda. Com isso, o atleta treina com o elenco principal do tricolor e até já atuou em dois jogos: contra Águia de Marabá e Estudiantes de Mérida-VEN.

Amorim não escondeu a alegria de marcar e ressaltou a importância da Fares Lopes para adquirir experiência: “Estamos trabalhando muito forte. Fares Lopes é um campeonato profissional e serve para adquirir experiência para quando tiver oportunidade no principal”, disse.

Nas redes sociais, fez questão de publicar o vídeo da finalização de fora que ajudou o Leão a sair vencedor contra o clube de Juazeiro