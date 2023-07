Marcelo Paz pode deixar presidência para ser CEO da SAF do Fortaleza; entenda

A manutenção do trabalho do dirigente à frente da Sociedade Anônima do Futebol foi trazida a público pelo vice-presidente Geraldo Luciano

Cotado para o cargo de CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz pode deixar a presidência do clube caso os sócios-torcedores aprovem a mudança no regimento da instituição, transformando o futebol do Tricolor do Pici em Sociedade Anônima do Futebol.

A ideia visa manter o dirigente da executiva à frente da gestão de ativos esportivos do time, como futebol profissional, feminino e base, administração de contratos profissionais, direitos federativos e de participação em competições nacionais e internacionais e programas de associados.

A manutenção do trabalho de Marcelo Paz como CEO foi trazida a público pelo vice-presidente Geraldo Luciano, de forma descontraída, durante o 2° encontro para apresentação do projeto inicial da SAF.

“A ideia é que se a Assembleia do Fortaleza, a associação aprovar a transformação, essa nova estrutura passa a ter vigência imediata. A SAF já escolhe o Conselho de Administração, consequentemente o Conselho de Administração vai escolher o CEO. Uma das coisas que se quer é avançar nesse processo de governança do Fortaleza. Tudo isso seria implementado de imediato e o futebol passaria a ser tocado por esse grupo, sem prejuízo de continuidade. Vai ser procurado quem é a pessoa que vai meter as melhores condições para continuar fazendo esse trabalho. Não vou dizer que é o Marcelo Paz (risos). Quem quiser entender assim, não está entendendo errado, não”, comentou.

Caso a SAF seja aprovada pela Assembleia Geral e Marcelo Paz seja escolhido pelo Conselho de Administração como CEO do Fortaleza, seria necessária a renúncia ao cargo de presidente da associação. A interrupção do mandato por abdicação está prevista no artigo 98 do estatuto do clube. Sendo assim, o 1° vice-presidente Geraldo Luciano assumiria o principal posto da executiva, com o 2° vice Alex Santigo sendo alçado a 1º vice.

“Ficando vago o cargo de Presidente do Fortaleza por renúncia, exoneração, morte ou impedimento definitivo, será preenchido pelo 1° Vice-Presidente e, o 2° Vice-Presidente ocupará o cargo de 1° Vice-Presidente, até o término do triênio, ficando o cargo de 2° Vice-Presidente vago”, diz o estatuto do clube.

A presença de Geraldo Luciano e Alex Santiago à frente da associação do Fortaleza não impediria, por exemplo, a participação no Conselho de Administração. No entanto, ambos não poderiam ser remunerados pela SAF, devido ao posto ocupado na diretoria executiva da organização, conforme a Lei da SAF.

“Não poderá receber nenhuma remuneração o membro do conselho de administração que cumulativamente for associado e integrar qualquer órgão, eletivo ou não, de administração, deliberação ou fiscalização do clube, ou pessoa jurídica original enquanto esse for acionista da respectiva Sociedade Anônima do Futebol”, diz trecho da lei.

Mudanças estatutárias

O Conselho Deliberativo do Fortaleza trabalha para atualizar as normas estatutárias do clube, visando adequá-las as alterações na legislação desportiva, como a Lei Geral do Esporte, a Lei das SAFs e, além disso, promover alterações referentes às normas de governanças. O objetivo é adequar o novo estatuto para as novas legislações existentes. As mudanças serão debatidas pela Comissão de Assuntos Legais e Estatutários, presidida por Eduardo de Salles.