Caio Alexandre lamenta lesão de Hércules no Fortaleza: "Gosto muito de jogar com ele"

O camisa 8 do Leão do Pici participou do programa Esportes do Povo desta quinta-feira, 13, e lamentou a lesão do jovem companheiro

Convidado do programa Esportes do Povo desta quinta-feira, 13, o volante Caio Alexandre, do Fortaleza, lamentou a grave lesão sofrida por Hércules, no último domingo, 9, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, no Castelão. O camisa 8 do Tricolor destacou o entrosamento dentro de campo que possuíam e desejou forças ao companheiro.

“Foi uma perda muito grande para a gente. É um menino que nos ajudava muito. A gente sempre fazia a dupla de volantes juntos. Gosto muito de jogar com ele. A gente se dava muito bem. Não lembro o número exato, mas dos quatro gols que ele tem acho que três ou dois foram com passes meus. Então a gente se dava muito bem. É um menino que vai precisar de muita força agora. É a primeira lesão difícil na carreira. Que Deus o proteja cada vez mais. Vai voltar em breve, com muita força e desfilando o talento que tem.”

As críticas direcionadas ao campo da Arena Castelão ganharam ainda mais força depois da grave lesão de Hércules. Caio destacou que é um “gramado difícil” de jogar e cobrou melhorias no local.

“A gente sempre fala para melhorar o gramado do Castelão. Um gramado difícil. Eu brinco com o pessoal que o gramado não é tão bom, mas a gente já sabe jogar aqui. Fica difícil até para os adversários, mas também para a gente. Queremos desempenhar um bom futebol e a bola às vezes prende muito. A gente tem um campo muito bom lá no Pici. O Edinaldo cuida do campo como se fosse filho dele. Então a gente busca essa melhoria, até para melhorar a qualidade do nosso futebol. Quem busca estar sempre em alto nível, tem que estar com tudo em alto nível, a estrutura. Então a gente precisa dessa melhora do gramado sim.”

