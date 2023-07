Fortaleza planeja utilização de dinheiro da LFF em melhorias estruturais; entenda

O presidente Marcelo Paz explicou que a ideia é utilizar o montante da Liga Forte em benefícios internos ou externos da sede, com a possibilidade de aquisição de um terreno ao lado do Centro de Excelência

O presidente Marcelo Paz compareceu ao auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) nesta quarta-feira, 12, para conduzir o 2° encontro encontro para esclarecimento de dúvidas e apresentação inicial do projeto de SAF do Fortaleza.

Durante a plenária, Paz aproveitou para citar a possibilidade de investir o dinheiro recebido da Liga Forte Futebol (LFF) na estrutura do clube, seja para benefício interno ou externo, como a aquisição de um terreno ao lado do Centro de Excelência Alcide Santos, no Pici, para criação de campo sintético para crianças ou local para confraternização entre torcedores.

O montante total será de R$ 121 milhões, com adiantamento de R$ 60 milhões em até 90 dias. Neste mês de julho, o Fortaleza receberá R$ 24 milhões.

A ideia é aumentar os ativos do Fortaleza, cuja estrutura permanecerá vinculado à associação. Em caso de vitória na Assembleia Geral, para alterar o regimento do clube para SAF, apenas aspectos ligados ao futebol (profissional, base e feminino), gestão de contratos profissionais, direitos federativos, direitos de participação em competições nacionais e internacionais e programa de sócio-torcedor serão comandados pela Sociedade Anônima de Futebol.

Apesar do planejamento de investir na estruturação no Pici, o Fortaleza trabalha com cautela a utilização do adiantamento proveniente da LFF.