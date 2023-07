Fortaleza não quer vender parte de ações com SAF inicialmente, afirma Paz

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Clube pretende implantar modelo como o aplicado hoje no América-MG

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, explicou à imprensa durante a segunda plenária sobre a criação de SAF que o clube não pretende vender ações inicialmente. O mandatário destacou que o Leão inicialmente deve aplicar um modelo como o ativo no América-MG, que apenas mudou de associativo para SAF na gestão, e não mais vender pequenas porcentagens como havia explanado anteriormente.



"Tem uma ideia de que SAF é vender o clube ou parte das ações. Não é o que a gente tá fazendo. Tem um exemplo muito claro de quem já fez o que a gente tá propondo, o América-MG. Ele já é SAF a algum tempo e não vendeu nada de ações. Nós havíamos falado eu e Geraldo Luciano de que a ideia era vender de 10% a 15%. No momento, a ideia é não vender nada, apenas mudar o regime de gestão do clube, sair de modelo associativo para modelo de SAF que é o modelo de mais práticas de governança, mais acesso à crédito", explicou o mandatário.



A terceira e última plenária sobre o assunto ocorrerá no próximo domingo, 13, no auditório da Arena Castelão. Novamente a reunião poderá contar com presença de torcida, mídia e também será transmitido pela TV Leão.