Caio Alexandre elogia gestão do Fortaleza e comenta possibilidade de SAF

Volante tricolor listou exemplos de SAFs no Brasil e citou que decisão será tomada pela diretoria, pensando no bem do clube

O volante Caio Alexandre elogiou a diretoria do Fortaleza nesta quinta-feira, 13, em entrevista exclusiva para o Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, e avaliou a transformação do futebol do clube em SAF, citando exemplos em alta, como Botafogo e Cruzeiro.

“A gente tem bons exemplos. O Botafogo é um exemplo muito bom, está numa crescente, o Cruzeiro também, o clube estava mal e elevou o patamar. A nossa gestão é muito boa, do Marcelo (Paz), do Alex (Santiago), a diretoria é muito competente, eles vão saber direcionar isso bem para o que for melhor”, iniciou o volante.

“Marcelo é muito inteligente, visionário, não nos deixa faltar nada. Isso é o primordial para estarmos bem, a estrutura boa, tudo que precisamos ele nos ajuda. Vai ser uma decisão em conjunta deles e a decisão que for tomada vai ser muito boa para o Fortaleza, pois essa gestão ajudou a crescer o time”, completou Caio Alexandre.

Nesta quarta-feira, 12, o presidente Marcelo Paz esteve no auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) para o 2° encontro de esclarecimento de dúvidas e apresentação inicial do projeto de SAF do Fortaleza. Durante o plenário, explicou o modelo idealizado pela cúpula tricolor, além de esclarecer que não cogita vender ações do clube no momento.

Modelo de SAF do Fortaleza

A proposta de SAF do Fortaleza planeja administrar apenas o futebol (masculino, feminino e base). A associação seguirá responsável pelos ativos patrimoniais, como o Centro de Excelência Alcide Santos e o CT Ribamar Bezerra.