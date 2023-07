Paz descarta inclusão de sede e CT na SAF e explica modelo de gestão do futebol

Mandatário do Tricolor do Pici explicou, durante uma plenária aberta ao torcedor, como a SAF irá agir dentro do clube caso o modelo seja aprovado

Nesta quarta-feira, 12, o Fortaleza realizou uma plenária aberta ao torcedor para explicar como será o modelo que o clube procura propor. Na oportunidade, se fizeram presentes, entre sócios e conselheiros, o presidente do clube, Marcelo Paz.

O mandatário explicou que tudo que for ligado ao futebol, incluindo o profissional masculino, categorias de base e a equipe feminina, passariam a ser gerenciados dentro da SAF. Paz deu, ainda, outros exemplos, como direito de participação em competições nacionais e internacionais, direitos federativos de atletas e gestão de contratos.

“A ideia é criar o Fortaleza SAF, que vai ficar dentro do Fortaleza Esporte Clube. Todos os ativos ligados ao futebol profissional, de base e feminino, passam para a SAF. Gestão dos contratos profissionais passam para a SAF. Direitos federativos dos jogadores passam para a SAF. Direito de participação em competições internacionais e nacionais passa para estar dentro da SAF. Tudo que for ligado ao futebol, passaria a estar gerenciado dentro da SAF, que é do Fortaleza. A SAF não é um instrumento alheio, ela é do Fortaleza”, disse.

Outro tema enfatizado por Paz foi em relação aos percentuais da SAF. O mandatário ressaltou, por diversas vezes, que não há intenção imediata de vender ações e que todos os ativos imobiliários do clube continuarão com o Fortaleza.

“Mesmo após uma possível venda, o Fortaleza Associação continua com os ativos imobiliários do clube. Ou seja, do que estamos falando aqui, não entra nada do Pici e nem de Maracanaú. São ativos apenas do futebol. Estrutura, não. A estrutura vai continuar sendo do Fortaleza Esporte Clube”, concluiu.