SAF no Fortaleza: primeira plenária debate modelos de gestão

O Fortaleza realizou neste sábado, 8, a primeira plenária para debater a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube. O primeiro encontro ocorreu entre diretoria executiva, conselho deliberativo e sócios proprietários e foi focado especialmente em modelos de gestão. Os outros dois, que ocorrem na próxima semana, serão abertos para a torcida tricolor.

No encontro inicial, o presidente do clube, Marcelo Paz, realizou uma apresentação focada em exemplos de constituição de empresas voltadas para o futebol não somente do Brasil, mas do mundo. A ideia da apresentação foi então chegar numa proposta de qual seria o melhor modelo para o Fortaleza, olhando para o presente, mas também para o futuro do time.

Em companhia do Conselho Deliberativo, o mandatário expôs, assim como fez no programa Esportes O POVO da última sexta-feira, que não pretende negociar o controle do clube e nem vender ações inicialmente.

Após uma hora de apresentação, os sócios proprietários e conselheiros tiveram duas horas livres para tirar dúvidas que foram desde a questão tributária da criação de um clube empresa até as questões sociais.

Próximas plenárias

As duas plenárias seguintes do Fortaleza ocorrem na próxima semana com presença da torcida. O primeiro encontro será na quarta-feira, às 19 horas, no auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O segundo ocorrerá no dia 16, às 10 horas, no auditório Blanchard Girão, da Arena Castelão, e também terá transmissão dos canais oficiais do clube.

Primeiro secretário do conselho deliberativo do clube, Eduardo de Salles frisou a importância da presença da torcida nesse momento de decisão do time. "A realização das Plenárias é uma oportunidade para o torcedor se aproximar de uma das decisões mais importantes do clube. Convidamos todos a estarem presentes na quarta e no domingo", acentuou ele.