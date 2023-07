Fortaleza regulariza lateral-esquerdo Gonzalo Escobar no BID

Argentino de 26 anos pode estrear contra o Cuiabá no próximo domingo, 16

O Fortaleza regularizou Gonzalo Escobar no BID da CBF nesta terça-feira, 11. O lateral-esquerdo, de 26 anos, fica à disposição de Juan Pablo Vojvoda para a sequência da temporada, podendo estrear no próximo domingo, 16, diante do Cuiabá, na Arena Castelão, às 16 horas.

Para a posição, Vojvoda conta com Bruno Pacheco e Lucas Esteves. Escobar chegou ao clube após disputar a 2ª divisão da Espanha pelo UD Ibiza. Na equipe espanhola, disputou 47 partidas entre 2021 e 2023, com um gol marcado.

Escobar assinou com o Fortaleza até o final de 2024. O atleta chega ao clube após o término do contrato com o UD Ibiza.

Trajetória de Gonzalo Escobar

Natural de Alejandro Korn, cidade de Buenos Aires, na Argentina, Gonzalo Escobar é revelado pelo Temperley. Na carreira, ainda tem passagem pelo Colón. Entre 2018 e 2021, disputou 79 partidas e conquistou a Copa da Liga Argentina.

A experiência no Fortaleza será a 2ª internacional do lateral-esquerdo.