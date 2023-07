Alvo do Corinthians, Zé Welison faz 7º jogo e atinge limite no Brasileirão

O volante chegou ao Leão do Pici na última temporada e já defendeu a camisa do tricolor em 71 jogos, marcando cinco gols e ajudando com uma assistência

O interesse do Corinthians no volante Zé Welison não irá caminhar. Na vitória do Fortaleza por 1 a 0, diante do Athletico Paranaense, o jogador disputou o sétimo jogo na Série A e não pode defender outro time na competição.



O atleta iniciou o confronto contra o Furacão no banco de reservas, entretanto, a contusão de Hércules, ainda no primeiro tempo, fez com que Vojvoda mandasse o camisa 17 a campo.

Em entrevista ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na última quinta-feira, 6, o presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, confirmou a sondagem do time paulista, mas rechaçou qualquer possibilidade de saída.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Pikachu chega ao oitavo gol no ano e destaca vitória do Fortaleza em confronto direto

SAF no Fortaleza: primeira plenária debate modelos de gestão

Matheus Vargas deixa Sport e é emprestado pelo Fortaleza ao Juventude

“O Corinthians tem interesse no Zé Welison. Nos procurou formalmente com um modelo de negócio envolvendo troca de jogadores. Mas no momento a gente não tem intenção de fazer o negócio. A gente entende que o Zé Welison é um jogador importante para o Fortaleza. O Zé Welison, nas últimas dez partidas foi titular em cinco, entrou em três e teve uma que não jogou porque estava lesionado”, afirmou.

Com contrato até 2027, o potiguar de 28 anos disputou 27 jogos em 2023, marcou um gol e contribuiu com uma assistência.