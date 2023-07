Pikachu chega ao oitavo gol no ano e destaca vitória do Fortaleza em confronto direto

O camisa 22 foi decisivo no triunfo leonino frente ao clube paranaense. O resultado fez a equipe encostar no G-6, estando, agora, na sétima colocação com 23 pontos

Yago Pikachu foi o grande protagonista da vitória do Fortaleza por 1 a 0, diante do Athletico Paranaense, neste domingo, 9, pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro, na Arena Castelão, resultado esse que deixou o time na 7ª posição com 23 pontos.

Autor do gol tricolor, o camisa 22 relembrou o último jogo - quando perdeu um pênalti - e celebrou o resultado destacando o grupo de jogadores: “Depois de ter perdido o jogo contra o Flamengo, da maneira que foi, acabei desperdiçando o pênalti lá e assumi a responsabilidade da derrota, mas hoje Deus me abençoou e mostrou a força do nosso grupo”, disse.

Leia Mais SAF no Fortaleza: primeira plenária debate modelos de gestão

Matheus Vargas deixa Sport e é emprestado pelo Fortaleza ao Juventude

Fortaleza está no patamar de "seis ou oito clubes" em briga por título na Sul-Americana, diz Paz

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sabemos que era mais um confronto direto, mesmo o adversário bastante alterado, mas era o Athletico, mas dentro de casa tínhamos que prevalecer o apoio do nosso torcedor”, comentou o jogador ressaltando a dificuldade da partida contra o Furacão.

Essa foi a oitava vez que o atleta balançou as redes no ano. Além disso, em 44 jogos, foram sete assistências desde que retornou.