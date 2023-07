Veja quem apita jogo entre Fortaleza e Athletico-PR, pela Série A

Repórter do caderno de Esportes

Os dois times se enfrentam neste domingo, 9, às 18h30min, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão, na Arena Castelão

O árbitro mineiro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento irá apitar o duelo. Nesse ano de 2023, o juiz tem participado de partidas das três principais divisões do futebol brasileiro como árbitro principal e também como quarto árbitro. O jogo mais recente que ele apitou na Série A foi a vitória do Internacional diante do Coritiba.

Ele terá o carioca Thiago Henrique Neto Correa Farinha e o mineiro Felipe Alan Costa de Oliveira como assistentes. O VAR, por outro lado, ficará sob o comando de Emerson de Almeida Ferreira, também de Minas Gerais.

Com 20 pontos, o Fortaleza inicia a rodada na 11ª colocação após 13 jogos disputados. O Tricolor de Aço possui cinco vitórias, cinco empates e três derrotas na competição até o momento.