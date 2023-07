Paz revela conversa com Pedro Rocha: "Se quiser, seu contrato já está garantido"

O atacante possui contrato com o Leão até o término da atual temporada e tem a opção de renovação por mais um ano. O clube detém 20% dos direitos econômicos do jogador

Em entrevista concedida ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, falou sobre a questão contratual do atacante Pedro Rocha, afastado desde fevereiro por conta de um rompimento no Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

De acordo com o mandatário, mesmo ainda sem previsão para retorno, o atleta pode ter seu contrato renovado, depende apenas da vontade do camisa 32: “Quando ele se lesionou, eu liguei para ele e disse: se você quiser, seu contrato já está renovado com o Fortaleza para 2024. Agora, é uma decisão dele, mas eu dei a tranquilidade, porque ele vai voltar próximo de um final do ano, ninguém sabe em qual estágio”, disse.

O jogador tem contrato com o Leão até o final de 2023 e possui opção de renovação por mais um ano. Paz pontuou que a proposta de renovação passa, também, por uma questão de humanidade: “Demora um pouco para pegar o ritmo, ou time pode está encaixado. Independente de qualquer coisa, por uma questão humana, pois é um profissional que se lesionou trabalhando pelo Fortaleza. Mas fica minha palavra: ele querendo, tem o contrato renovado para o ano que vem”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Fortaleza voltará a jogar como mandante após 15 dias

Fortaleza possui a segunda maior média de gols entre clubes da Séria A em 2023

Possível rival do Fortaleza na Sul-Americana, Tigre tem artilheiro comparado a Batistuta

Desde a última temporada no Pici, Pedro disputou 22 jogos pelo Tricolor, marcou quatro gols e contribuiu com quatro assistências.