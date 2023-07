Antes de encarar Fortaleza, Athletico-PR tem jogo decisivo contra Flamengo na Copa do Brasil

Tricolor e Furacão se enfrentam no domingo, 9, às 18h30min, pela 14ª rodada do certame, na Arena Castelão

O próximo adversário do Fortaleza na Série A é o Athletico-PR. As equipes se enfrentam no domingo, 9, às 18h30min, pela 14ª rodada do certame, na Arena Castelão. Antes disso, porém, o Furacão tem jogo decisivo contra o Flamengo.



A equipe paranaense encara o Rubro-Negro nesta quarta-feira, 5, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.



Ativo no mercado da bola, o clube do Paraná selou a venda de Vitor Roque ao Barcelona, da Espanha. O jogador, entretanto, só se apresentará em 2024. O atacante, inclusive, é desfalque para o confronto diante do Leão. No empate contra o Palmeiras, o artilheiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a partida.



Outro negócio importante fechado foi a venda do meia-atacante Terans para o Pachuca-MEX e o jogador está fora do duelo diante do time carioca. Já o zagueiro Pedro Henrique revelou que tem propostas e deve deixar o clube em breve. Ele, entretanto, pretende disputar os dois confrontos diante do Flamengo. O segundo jogo das quartas de final será na quarta-feira, 12 de julho, na Arena da Baixada.



Após 13 rodadas, o Fortaleza ocupa a 11ª colocação na tabela com 20 pontos. O Athletico-PR possui a mesma pontuação, mas ocupa a 9ª posição por conta do número de vitórias. Os ingressos para o embate entre Tricolor e Furacão estão disponíveis.



Confira preços dos ingressos:



Inferior Norte/Sul: R$ 40/R$ 20

Superior Central: R$ 60/R$ 30

Especial: R$ 70/R$ 35

Bossa Nova: R$ 90/R$ 45

Superior Sul: R$ 100/R$ 50 - Acompanhante de sócio: R$ 50/R$ 25

Premium: R$ 200/R$ 100