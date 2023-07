Pacheco lamenta chances perdidas contra Flamengo e afirma que derrota foi "no detalhe"

No Maracanã, o Fortaleza foi derrotado por 2 a 0 para a equipe do Flamengo, na noite deste sábado, 1, pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro. Após o jogo, o lateral-esquerdo do tricolor, Bruno Pacheco, comentou sobre o revés para o Rubro-Negro.

Segundo Pacheco, o Leão conseguiu produzir, mas não soube ser efetivo: “Independente da derrota, estamos em uma sequência muito boa. Jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado é muito difícil. Nós lutamos, tentamos, tivemos oportunidades de sair na frente, infelizmente não concluímos em gol, mas acontece. Perdemos no detalhe”, afirmou.

Apesar do resultado negativo, o time de Vojvoda conseguiu duelar de forma incisiva no Rio de Janeiro. O camisa 6 leonino destacou a determinação do Tricolor do Pici: “Lutamos, criamos, batemos de frente com o Flamengo. Esse é o caminho. Temos muitas coisas para conquistar pela frente. Era um confronto direto, muito importante para as nossas pretensões na competição, mas é continuar o trabalho, que é muito positivo”, destacou.

O escrete vermelho-azul-e-branco volta a campo no domingo, 9, às 18h30min, na Arena Castelão, contra o Athletico Paranaense, novamente pela competição nacional.