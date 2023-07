Diante do Flamengo, Fortaleza amarga primeira derrota pós-Data Fifa

O Fortaleza foi superado pelo Flamengo na noite deste sábado, 1º, pela Série A 2023. A derrota por 2 a 0 encerrou uma sequência positiva do time tricolor após o período da Data Fifa. Antes do revés para o clube carioca, o Leão acumulava três vitórias consecutivas.

A marca positiva se deu início no triunfo diante do Cruzeiro, fora de casa, por 1 a 0, no dia 21 de junho. Depois, o Tricolor do Pici bateu Atlético-MG e Palestino-CHI, respectivamente. No recorte de vitórias, o time de Vojvoda marcou cinco gols e sofreu dois.

Agora, com a sequência encerrada, a equipe tentará voltar ao caminho dos triunfos diante do Athletico Paranaense. As equipe se enfrentam no próximo domingo, 9, na Arena Castelão. O confronto, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá início às 18h30min.

Avaliação do elenco

Após o jogo diante do Flamengo, o lateral-esquerdo do Fortaleza, Bruno Pacheco, afirmou que o time conseguiu produzir diante dos cariocas, mas não soube ser efetivo.

“Independente da derrota, estamos em uma sequência muito boa. Jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado é muito difícil. Nós lutamos, tentamos, tivemos oportunidades de sair na frente, infelizmente não concluímos em gol, mas acontece. Perdemos no detalhe”, afirmou.