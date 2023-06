Fortaleza aguarda fim de contrato de Gonzalo Escobar com time espanhol para anunciá-lo

O lateral-esquerdo argentino chega para disputar posição com Bruno Pacheco. Lucas Esteves, sem espaço, deve deixar o Tricolor do Pici

Acertado com o Fortaleza, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar deve ser oficializado como novo reforço tricolor no sábado, 1º de julho, conforme apurou o Esportes O POVO. O Tricolor do Pici aguarda somente o término do contrato do jogador argentino com seu atual clube, o UD Ibiza, do futebol espanhol, que encerra-se nesta sexta-feira, 30.

O lateral chega ao Pici para ser um concorrente direto de Bruno Pacheco, já que Lucas Esteves não ganhou muitas oportunidades em campo, em cinco meses, tendo atuado em apenas seis partidas — ele, inclusive, deve se transferir para um clube europeu.

Gonzalo está no UD Ibiza desde 2021 e nesta temporada atuou em 24 jogos, sendo titular em 17. O Ibiza, porém, não foi bem no Campeonato Espanhol da segunda divisão e acabou sendo rebaixado no certame.

Além do clube espanhol, o lateral-esquerdo de 26 anos tem passagens por outros dois times, ambos da Argentina. Formado nas categorias de base do Temperley, o atleta ascendeu ao time profissional em 2016 e permaneceu na equipe até 2018, ano em que se transferiu para o Colón. Pelo “Sabaleros”, Gonzalo atuou por quatro temporadas.

Com informações de Afonso Ribeiro.