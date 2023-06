Brítez, do Fortaleza, retorna de suspensão e ficará à disposição contra o Flamengo

Com 30 jogos no ano, o defensor é peça importante para o esquema de jogo de Juan Pablo Vojvoda

Suspenso no jogo contra o Atlético Mineiro, o zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, ficará à disposição de Juan Pablo Vojvoda para enfrentar o Flamengo, neste sábado, 1, às 18h30min, no Maracanã, pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro.

O jogador é uma das principais peças do onze inicial de Vojvoda. Ao lado de Titi - que será desfalque -, o argentino vem formando uma dupla de zaga consolidada, sendo a segunda melhor defesa do campeonato, tendo sofrido apenas nove gols.

A tendência é que Marcelo Benevenuto seja o parceiro de Brítez frente ao Flamengo. O camisa cinco acumula boas atuações nos últimos dois confrontos do Leão, diante de Atlético-MG e Palestino.