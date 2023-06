Fortaleza conhece possíveis adversários das oitavas da Sul-Americana; veja playoffs

Com o fim da fase de grupos das competições da Conmebol, o Fortaleza conheceu os possíveis adversários do mata-mata da Copa Sul-Americana. A definição dos confrontos e do chaveamento acontecerá no próximo dia 5, em sorteio na sede da entidade máxima do futebol da América do Sul, no Paraguai.

O Tricolor do Pici garantiu vaga direta às oitavas de final do campeonato por ter terminado na liderança do Grupo H. Desta forma, o futuro adversário da equipe cearense sairá de um dos confrontos entre os segundos colocados da Sul-Americana e os terceiros da Copa Libertadores, que irão disputar a fase denominada de playoff.

Os confrontos da fase eliminatória anterior às oitavas de final já são definidos previamente por regulamento. O melhor segundo colocado da Sula encara o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim por diante. Os duelos entre os 16 times classificados para esta parte da competição são:

Estudiantes-ARG x Barcelona de Guayaquil-EQU



Audax Italiano-CHI x Ñublense-CHI



Botafogo x Patronato-ARG



América-MG x Colo Colo-CHI



Tigre-ARG x Libertad-PAR



Universitário-PER x Corinthians



Emelec-EQU x Sporting Cristal-PER



San Lorenzo-ARG x Independiente Medellín-COL

Ao lado do Leão, outros sete clubes estão garantidos diretamente nas oitavas de final. São eles: LDU-EQU, Guaraní-PAR, RB Bragantino, São Paulo, Newell’s Old Boys-ARG, Defensa y Justicia-ARG e Goiás.

Entenda o sorteio dos confrontos



No sorteio do próximo dia 5, a entidade fará uma divisão de dois potes: um com os primeiros colocados dos grupos da Copa Sul-Americana, e outro com os times que se enfrentarão nos duelos dos playoffs. As equipes desses dois grupos irão se enfrentar nas oitavas de final a partir do chaveamento definido.