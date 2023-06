Lucas Crispim, do Fortaleza, comemora gol contra o Palestino: "Dedicar ao meu filho"

Além de ser fundamental para o Fortaleza conquistar a vitória por 2 a 1 sobre o Palestino na noite desta terça-feira, 28, o gol marcado por Lucas Crispim teve um gosto especial para o atleta. O camisa 10 descobriu, recentemente, que irá se tornar pai. Em entrevista coletiva, ele aproveitou a ocasião para dedicar o tento para o(a) filho(a).

“É sempre especial fazer gol. Eu vinha buscando. Esse tem um gosto especial, porque fiquei sabendo recentemente que vou ser pai. Pude dedicar esse gol para o meu filho. Eu estava precisando bastante. Vinha de algumas lesões, não vinha jogando muito. Agora, com a oportunidade que o professor me deu, pude aproveitar e fazer esse gol, dedicar ao meu filho. Mas estou muito feliz com a vitória. Independente de como foi o jogo, o importante é ganhar fora de casa.”

Ao analisar o confronto diante da equipe chilena, Lucas Crispim destacou a dificuldade enfrentada com o gramado. Além disso, o atleta reconheceu uma queda de rendimento do Tricolor na segunda etapa.

“Uma vitória importantíssima, que vínhamos buscando. Um campo difícil de jogar. Não estava tão bom quanto parecia. Um adversário forte, que vinha buscando uma classificação. Fizemos uma boa primeira parte. No segundo caímos um pouco de rendimento, mas soubemos sofrer um pouco, porque a equipe deles acabou empurrando a gente para trás. Conseguimos também achar o segundo gol. Infelizmente tomamos um depois, mas conseguimos segurar para sair com a vitória.”



Após vencer no Chile, o foco do Fortaleza retorna para o Campeonato Brasileiro. No sábado, 1º de julho, o Leão visita o Flamengo no Rio de Janeiro. O camisa 10 espera um jogo difícil contra o Rubro-negro e pede “maturidade e inteligência” no Maracanã.

“Agora é virar a chave, né? Depois de uma vitória importantíssima aqui, temos que voltar o foco para o Brasileiro, onde temos um jogo muito difícil contra o Flamengo. Sempre um jogo difícil no Maracanã. Que a gente possa seguir nesse mesmo nível que mostramos na volta da data Fifa. Essas três vitórias foram muito importantes. Que a gente possa ter a maturidade e inteligência de saber jogar no Maracanã para conseguirmos também essa vitória.”