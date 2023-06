Após vitória no Chile, Fortaleza segue para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo

Delegação do Tricolor do Pici embarcou em um voo fretado para a capital carioca, local onde terá um confronto direto pelo G-4 do Brasileirão contra o Flamengo

É bem verdade que o Fortaleza teve alguns dias livres de jogos durante a Data Fifa, mas o retorno da equipe à rotina de competições tem sido intensa, sobretudo pela alta quantidade de jogos fora de casa. Após a vitória diante do Palestino, no Chile, o Tricolor segue agora para o Rio de Janeiro, onde encara o Flamengo no sábado, 30.

Isso significa que, dos quatro confrontos que Leão fará desde o fim da Data Fifa, três serão como visitante. Antes do jogo contra o Palestino, o time cearense viajou até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, além do embate diante do Atlético-MG no Castelão (CE). Nesta sequência, os comandados de Vojvoda obtiveram 100% de aproveitamento, com três triunfos.

Sobre o assunto Lucas Crispim, do Fortaleza, comemora gol contra o Palestino: "Dedicar ao meu filho"

Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e elogia João Ricardo: "Uma das chaves da partida"

Fortaleza engata terceira vitória seguida após Data FIFA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante da proximidade do duelo contra o Flamengo, o Fortaleza optou por ir direto do Chile para o Rio de Janeiro. Na logística, o Tricolor do Pici retornou à cidade de Santiago de ônibus logo após o jogo diante do Palestino e, nesta quinta-feira, 28, pegou um voo fretado no período da tarde para a capital carioca.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Separados por dois pontos na tabela de classificação, a partida entre Fortaleza e Flamengo é um confronto direto pelo G-4 da Série A. O embate acontece às 18h30min do sábado, 30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.