Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e elogia João Ricardo: "Uma das chaves da partida"

O Leão do Pici venceu o Palestino na noite desta terça-feira, 27, por 2 a 1, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

O Fortaleza encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com uma vitória por 2 a 1 sobre o Palestino, do Chile, jogando fora de casa, na noite desta terça-feira, 27. Depois de um primeiro tempo controlado, o Leão enfrentou maiores dificuldades na etapa final. Por isso, o goleiro João Ricardo passou a ser mais exigido e ganhou um certo destaque. Em coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a partida e elogiou o camisa 1.

“Creio que fizemos uma boa primeira parte, com um bom gol. Conseguimos manejar, por momentos, uma boa posse de bola. No segundo tempo o nosso nível não foi bom. O rival, junto com suas necessidades, adiantou suas linhas. Estivemos bem defensivamente. Nosso goleiro também respondeu quando tinha que responder. Isso foi uma das chaves da partida.”

A partida contra o Palestino marcou a segunda vitória do Tricolor jogando fora de casa na atual edição da Sul-Americana. Vojvoda destacou a dificuldade, e importância, de conquistar vitórias como visitante e valorizou os resultados.

“Ser consciente de que ganhar de visitante é muito difícil, e conseguimos isso tanto no Chile como na Argentina. Isso nos dá esta classificação, conseguindo a primeira posição também.”

Contratado sob muita expectativa, Juan Martín Lucero vem correspondendo à altura. O atleta, inclusive, marcou um dos gols da vitória sobre o time chileno nesta terça-feira. Para o treinador leonino, o balanço do camisa 9 na temporada é positivo.

“O balanço do Lucero é bom. Ele teve uma adaptação rápida ao futebol brasileiro. É um jogador interessante, que respondeu aqui no Chile e está respondendo ao ajudar o Fortaleza durante estes meses que está conosco.”

Primeiro reforço anunciado pelo Fortaleza no mercado da bola deste meio de ano, o atacante Marinho aguarda a abertura da janela de transferências para poder estrear. Ao comentar sobre o reforço, Vojvoda destacou a importância do mesmo e afirmou que ele irá ajudar a equipe.

“Quanto ao Marinho, tivemos dois treinos com ele. É um jogador importante, que está em um período de adaptação com a gente. A partir da próxima semana vamos ter muito mais treinos e ele vai ter também habilitação para jogar. Vai ajudar, como todos os jogadores que chegam ao clube.”