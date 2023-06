Fortaleza engata terceira vitória seguida após Data FIFA

O Fortaleza está com 100% de aproveitamento após a data Fifa. Desde que voltou a campo, o Tricolor do Pici saiu vitorioso em três ocasiões.

A primeira partida foi pela Série A, quando a equipe de Vojvoda venceu o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa. Em seguida, o Leão bateu o Atlético-MG na Arena Castelão por 2 a 1. A nova vitória por 2 a 1, dessa vez diante do Palestino pela Copa Sul-Americana, deu sequência aos bons números do time leonino.

Ao todo, o time balançou as redes cinco vezes e foi vazado em duas ocasiões.

O Tricolor do Pici viaja do Chile até o Rio de Janeiro, onde volta a campo diante do Flamengo no sábado, 1°, ás 18h30min, pelo Brasileirão.