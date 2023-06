Crispim volta a marcar pelo Fortaleza após três meses

O camisa 10 do Tricolor atuou diante dos chilenos como ala-esquerdo, posição que se destacou em 2021, quando foi peça fundamental no time de Vojvoda

Autor do gol que iniciou o triunfo do Fortaleza por 2 a 1, contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana, Lucas Crispim deu fim a um incômodo jejum de gols. O camisa 10 do Tricolor de Aço não marcava há três meses.

A última vez que o jogador havia anotado um tento foi no dia 22 de março, ainda pela Copa do Nordeste, na vitória leonina pelo placar de 4 a 1, frente ao Santa Cruz. Somado ao desta quarta-feira, 27, Crispim balançou as redes três vezes em 2023 nas 18 partidas que esteve em campo. Fato interessante é que todos esses foram em finalizações de fora da área.

Desde 2021 no Pici, Crispim foi peça fundamental na histórica campanha que levou o clube até a Copa Libertadores. Fora isso, foi campeão cearense de 2021, 2022 e 2023, e da Copa do Nordeste 2022.

Lucas Crispim pelo Fortaleza