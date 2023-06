Com gol diante do Palestino, Lucero se isola na artilharia do Fortaleza em 2023

O atacante argentino Juan Martín Lucero foi o autor do segundo gol do Fortaleza na vitória por 2 a 1, diante do Palestino, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com isso, o camisa 9 se isolou na artilharia do clube na temporada.

Em 34 partidas, o centroavante balançou as redes em 15 oportunidades, deixando para trás Thiago Galhardo, que tem 14 tentos em 2023. Além disso, El Gato, contribuiu com seis assistências, possuindo assim, 21 participações no ataque leonino.

Lucero foi contratado no início da temporada cercado de grandes expectativas por parte da torcida leonina. Não demorou muito para o ex-Colo-Colo assumir esse protagonismo e ser o grande nome da grande área do escrete vermelho-azul-e-branco.

Desde o retorno da Data Fifa, o atleta já marcou duas vezes em três jogos. Diante do Cruzeiro, pelo Brasileiro, já havia deixado sua marca.

Centroavantes do Fortaleza em 2023