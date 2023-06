Fernando Miguel, do Fortaleza, receberá valor milionário de dívida do Vasco

Fernando Miguel, atualmente goleiro do Fortaleza, venceu uma ação judicial contra o Vasco, seu ex-clube, e deverá receber uma quantia milionária. Na decisão do juiz Eduardo Henrique Elgarten Rocha, da 43ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do TRT-1, o Cruz-Maltino terá que pagar R$ 1.585.571,76 referentes a uma dívida do clube com o jogador. A informação é do portal Esportes News Mundo.

O valor é proveniente de uma quebra de acordo do Vasco em relação ao pagamento da multa rescisória de Fernando Miguel. Na época, as partes entraram em consenso de que o goleiro receberia R$ 1.215.437,24 pela rescisão, divididos em 48 parcelas — pelo qual somente quatro foram pagas. O montante final estabelecido pelo juiz corresponde a juros e multas.

Antes de acionar a Justiça, Fernando Miguel tentou resolver a situação de forma amigável, chegando a enviar e-mails para o Vasco. Vale ressaltar, entretanto, que a condenação sofrida pelo Cruz-Maltino ainda cabe recurso.

Passagem longa pelo Vasco

Fernando Miguel chegou ao Vasco em 2018, após se destacar no Vitória, e permaneceu no Alvinegro até 2020. Pelo time carioca, atuou em 122 jogos. No Fortaleza desde 2022, o arqueiro foi peça importante na campanha de recuperação do Leão na Série A do último ano.