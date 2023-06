Com Neymar e Cafú, Marcelo Paz recebe prêmio de Melhor Gestor do Brasil em evento

Presidente do Fortaleza foi eleito por júri recheado de estrelas do futebol brasileiro. Premiação ocorreu nesta segunda-feira, 26

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, recebeu o prêmio de "Melhor Gestor do Brasil" na noite desta segunda-feira, 26. A honraria foi feita pelo Prêmio Fui Clear, evento que ocorreu no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ). Em sua segunda edição, a cerimônia atraiu nomes importantes do futebol brasileiro, como Neymar, Cafú, Thiago Silva, Fred, entre outros.

Vencedor da categoria, o mandatário do Leão do Pici foi eleito por um júri composto por Kaká, Dorival Jr., Tite, Felipe Maestro, Roberto Carlos, Zico, Seedorf, Diego Ribas, etc. Após a entrega do prêmio, Paz agradeceu a oportunidade e relembrou sua trajetória.

"Nunca imaginei receber um prêmio ao lado de Cafu, Neymar, Thiago Silva, Fred, entre outros gigantes do Futebol Brasileiro. Ser escolhido o melhor gestor esportivo do Brasil em 2022 é motivo de uma honra que vou levar pra vida inteira. Quando entrei no Fortaleza em 2015, só queria ajudar a tirar o time da série C e muitos diziam que eu só sabia organizar Interclasses, por eu ter trabalhado em colégio… Muito grato a Deus e minha família", escreveu em um post nas redes sociais.

À frente do Fortaleza desde 2018, o dirigente ainda agradeceu aos funcionários do clube e enalteceu a torcida tricolor, que foi eleita a melhor do Brasil em 2022 durante o evento.

"Uma gratidão especial aos que andaram junto com comigo nessa caminhada, sobretudo os pares de diretoria, funcionários, comissões técnicas e jogadores que fizemos isso tudo juntos! Pra coroar mais ainda essa noite, a torcida do Fortaleza, a quem tanto devo e amo, foi escolhida a melhor do Brasil em 2022. É o Laion, não tem jeito! @premiofuicleardefutebol o Oscar do Futebol Brasileiro."

Prêmio Fui Clear

Organizada por Eduardo Semblano, a premiação busca reconhecer os destaques nacionais, internacionais e ainda os grandes feitos dos atletas e dirigentes que sempre elevaram o futebol brasileiro ao mais alto patamar mundial, seja defendendo seus clubes ou mesmo representando o nosso país com a camisa amarela.