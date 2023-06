Vasco avalia contratação do técnico Rogério Ceni após saída de Barbieri

Sem técnico desde a saída de Maurício Barbieri, o Vasco avalia a contratação de Rogério Ceni para o restante da temporada do Brasileirão. De acordo com o Globo Esporte, a diretoria cruz-maltina considera positiva uma suposta chegada do ex-treinador do São Paulo e do Fortaleza.

A equipe carioca está sem treinador desde a última sexta-feira, quando foi derrotada pelo Goiás em São Januário e foi alvo de protestos com rojão da torcida após o apito final. O grupo volta a campo nesta segunda, quando enfrenta o Cuiabá sob o comando de William Batista como interino.

Avaliado no Vasco, Rogério Ceni está sem comandar um clube desde abril, quando foi demitido após um ano e meio como treinador do São Paulo.

