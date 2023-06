Fortaleza dá resposta positiva após pausa e emenda duas vitórias na Série A

O Fortaleza voltou com tudo após a pausa na Série A do Campeonato Brasileiro devido à data Fifa. Ao superar o Atlético-MG por 2 a 1 na Arena Castelão na noite de sábado, 24, o Leão emendou duas vitórias consecutivas e encostou de vez na parte de cima da tabela da competição nacional. Para o técnico Juan Pablo Vojvoda, a equipe ainda deve crescer no torneio, mas, para isso acontecer, trabalhar o fator mental será de suma importância.

Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Leão do Pici conta com uma única derrota, ocorrida justamente para o líder Botafogo. Em 10 de junho, antes da pausa para as disputas de seleções, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 no estádio Nilton Santos (Engenhão). Depois disso, os comandados de Vojvoda tiveram de 11 dias sem jogos.

O período serviu para que a comissão técnica investisse em treinamentos táticos e físicos, conforme revelou o comandante do Leão durante coletiva de imprensa na noite desse sábado. “Tivemos a possibilidade de trabalhar desde aspectos físicos até aspectos táticos”, afirmou o treinador argentino, argumentando que muitas vezes a equipe não dispõe deste tempo para realizar tais treinamentos.

Antes de encarar o Atlético, o Fortaleza havia derrotado outro clube mineiro e também adversário direto na briga por posições no Brasileirão, que é o Cruzeiro – a partida aconteceu na última quarta-feira, 21, em Belo Horizonte. De acordo com Vojvoda, a intensidade apresentada pelos jogadores em ambas as partidas são mostras daquilo que o Tricolor de Aço ainda pode evidenciar ao longo da temporada.

“O Fortaleza é um clube que ainda tem que crescer e estamos, neste momento, no processo de continuar crescendo. E nesse crescimento temos que ter essa mentalidade. Nosso time tem que jogar com uma intensidade alta, porque a cada partida temos essa exigência. Se queremos crescer, temos que acostumar nossa cabeça e nossa mentalidade para isso”, prosseguiu o treinador.

Agora embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Fortaleza precisa reajustar a rota para mirar na Copa Sul-Americana. Mesmo já classificado para a fase mata-mata, o Tricolor ainda tem compromisso pela última rodada da fase de grupos contra o Palestino, no Chile. A partida acontece na terça-feira, 27, a partir das 19 horas, com transmissão da Rádio O POVO CBN.

Para este duelo, a equipe cearense deve poupar alguns titulares, principalmente porque no sábado, 1º de julho, terá mais uma pedreira pelo Brasileirão: o Flamengo, no Maracanã. Apesar de ter vencido os dois confrontos realizados no Campeonato Brasileiro de 2022, o Fortaleza precisará estar muito atento contra o Rubro-Negro, que é o atual campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Além das dificuldades naturais da partida, o Leão terá ainda o desfalque do zagueiro Titi, suspenso automaticamente por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, contará com a volta de Emanuel Brítez, que ficou de fora do duelo contra o Galo pelo mesmo motivo.