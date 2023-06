Com 25 atletas, Fortaleza viaja rumo a duelos no Chile e no Rio de Janeiro

Após a vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG pela Série A do Campeonato Brasileiro, o elenco do Fortaleza está sem tempo para descansar e já embarcou rumo ao sul do continente para disputar dois jogos fora de casa. Nesta terça-feira, 27, o Leão enfrenta o Palestino, no Chile, enquanto que no sábado, 1º de julho, pega o Flamengo, no Rio de Janeiro. As partidas acontecem pela Copa Sul-Americana e Brasileirão, respectivamente.

Na cidade chilena de Rancagua, o Tricolor de Aço encara o Palestino pela última rodada da fase de Grupos da Sul-Americana a partir das 19 horas. Já classificado, o Leão não tem muitas pretensões na partida, podendo inclusive poupar alguns de seus titulares. Isso porque no sábado também terá uma pedreira pela frente.

Sem voltar para Fortaleza, a equipe de Juan Pablo Vojvoda vai direto para o Rio de Janeiro onde pega o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece a partir das 18h30min e pode marcar a terceira vitória seguida do Leão no torneio nacional.

Ao todo, viajaram com a comissão técnica 25 jogadores para esses confrontos. Entre eles está o atleta Zé Welison que, ausente no duelo contra o Atlético-MG devido um edema na coxa, pode voltar a ficar à disposição de Vojvoda. Zanocelo (com pubalgia) e Fernando Miguel (em transição após estiramento no joelho) continuam fora.

Abaixo, confira os atletas que embarcaram com o Tricolor:

Goleiros:

- João Ricardo, Bruno e Kozlinski.

Laterais:

- Tinga, Dudu e Bruno Pacheco.

Zagueiros:

- Titi, Brítez, Benevenuto, Ceballos e Schappo.

Volantes:

- Caio, Hércules, Sasha e Zé Welison.

Meias:

- Pochettino e Lucas Crispim.

Atacantes:

- Lucero, Galhardo, Romero, Romarinho, Guilherme, Pikachu, Caleb e Amorim.