Fortaleza resolve no 2° tempo, vence Atlético-MG no Castelão e entra no G-6 da Série A

Pochettino e Tinga balançaram as redes para o Tricolor do Pici e Alan Kardec diminuiu para a equipe mineira na vitória do Leão por 2 a 1 neste sábado, 24

O Fortaleza voltou a campo após a Data Fifa com o pé direito ao vencer o Atlético-MG na noite desta sábado, 24, na Arena Castelão, por 2 a 1. Após um primeiro tempo burocrático por parte dos dois times, os dois gols do Leão foram marcados no segundo tempo, por Pochettino e Tinga, aos oito e 16 minutos, respectivamente. Alan Kardec diminuiu para a equipe mineira nos minutos finais de partida.

O bom resultado dentro de casa coloca o Leão em uma posição confortável na tabela da Série A do Brasileirão: dentro do G-6. Após 12 partidas disputadas, o Tricolor do Pici contabiliza 20 pontos somados.



A equipe comandada por Vojvoda já volta a campo na terça-feira, 27, quando enfrenta o Palestino-CHI, às 19 horas, pela Copa Sul-Americana, competição na qual a equipe já está classificada para as oitavas de final. Pela Série A, o grupo comandado por Vojvoda volta a campo no sábado, 1°, quando joga contra o Flamengo, às 18h30min, no Maracanã (RJ).

Como foi a partida

Mesmo sendo visitante, o Atlético-MG foi quem comandou as principais ações do jogo nos minutos iniciais. Além da posse de bola, a equipe mineira tentava pressionar o Tricolor de Aço entre o meio de campo e o ataque, em busca de criar oportunidades de gol. Do outro lado do campo, o Fortaleza se fechava bem, não dando ao Galo a chance de produzir chutes que ameaçassem a meta do goleiro João Ricardo.

Com a pouca efetividade do adversário nas finalizações a gol até os 20 minutos, o Leão passou a procurar mais espaços dentro de campo, não se reduzindo apenas a anular as tentativas do Atlético-MG. As duas grandes finalizações que ocorreram no primeiro tempo foram de grande distância, no entanto, com Pochettino aos 21 minutos e Bruno Pacheco aos 34.

Apesar de conseguir ter um pouco mais a bola ao decorrer do relógio, o Fortaleza tinha uma transição entre defesa e ataque um pouco lenta, de modo que a zaga mineira já havia se recomposto sempre que o Leão tentava chegar com perigo até a meta de Everson.

No segundo tempo, esse problema se ajustou e logo o Tricolor conseguiu se sobressair em campo. Aos oito minutos, após cruzamento de Thiago Galhardo, um desvio da zaga do Atlético-MG foi crucial para que Pochettino abrisse o placar de cabeça.

Tendo que correr atrás do prejuízo, o Galo tentou voltar a ter um maior domínio do jogo, mas seguiu pecando nas finalizações. Com a desvantagem no placar, a equipe mineira foi ficando afobada e, numa falta da marcação em Thiago Galhardo, o Leão voltou a balançar as redes.

Após a cobrança de falta do camisa 91, Titi arrumou na segunda trave para que o capitão Tinga apenas finalizasse, deixando o Tricolor do Pici com uma vantagem ainda maior no placar.

