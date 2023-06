"Nosso time tem que jogar com uma intensidade alta", diz Vojvoda após vitória

Treinador comenta pausa no Brasileirão devido à data Fifa serviu para aprimorar treinamentos técnicos, táticos e físicos

O Fortaleza venceu mais uma na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desse sábado, 24 de junho, o Leão superou o Atlético-MG na Arena Castelão por 2 a 1. Com gols de Pochettino e Tinga, a equipe venceu um adversário direto na parte de cima da tabela, subindo para a quinta colocação no torneio nacional.

Para Juan Pablo Vojvoda, a vitória foi construída com auxílio da pausa no Brasileirão devido à data Fifa, a qual permitiu emendar duas vitórias consecutivas. “Tivemos a possibilidade de trabalhar uma semana, desde o aspecto físico até o aspecto tático”, comentou ele, informando que sua comissão técnica tomou bastante cuidado em relação à parte física.

“Mas precisávamos dessa intensidade tática que os treinamentos exigem”, afirmou.

O treinador também disse que a equipe está em franco desenvolvimento e que ainda tem para onde crescer. Para isso, porém, é preciso ter a mentalidade trabalhada nesse sentido. “O Fortaleza é um clube que ainda tem que crescer e estamos neste momento no processo de continuar crescendo. E nesse crescimento temos que ter essa mentalidade. Nosso time tem que jogar com uma intensidade alta a cada partida, porque a cada partida temos essa exigência. Se queremos crescer, temos que acostumar a cabeça”, completou.

O Leão agora volta seus esforços para a Copa Sul-Americana, pois viaja rumo ao Chile onde enfrenta o Palestino. Já classificada, a equipe do Pici entra em campo na terça-feira, 27, a partir das 19 horas no Estádio El Teniente. A partida terá transmissão da Rádio O POVO CBN.