Fortaleza volta a ganhar do Atlético-MG após cinco jogos

O Fortaleza venceu o Atlético-MG por 2 a 1 neste sábado, 24, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. O triunfo encerrou o fim do jejum que já durava cinco jogos. Desde 2021, o Tricolor não vencia o Galo.



A última vitória leonina sobre a equipe mineira havia sido na primeira rodada da Série A de 2021. Na ocasião, o escrete vermelho-azul-e-branco saiu vitorioso por 2 a 1, de virada. Pikachu foi o autor dos dois tentos do Leão, Hulk balançou as redes para o Atlético.



Com o resultado deste sábado, os comandados de Vojvoda passam a figurar no G-6 da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Após 12 partidas disputadas, o Tricolor do Pici contabiliza 20 pontos somados.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Próximo desafio



O Fortaleza já volta a campo na terça-feira, 27, quando enfrenta o Palestino-CHI, às 19 horas, pela Copa Sul-Americana. Na Série A, encara o Flamengo no sábado, 1°, às 18h30min, no Maracanã.