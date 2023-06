Tinga faz primeiro gol na temporada pelo Fortaleza

O ídolo Tinga marcou seu primeiro gol na temporada pelo Fortaleza. Neste sábado, 24, o Tricolor do Pici venceu o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A. O lateral anotou o segundo tento tricolor na partida.



Após a cobrança de falta de Thiago Galhardo, Titi arrumou na segunda trave para o capitão Tinga apenas finalizar e ampliar a vantagem leonina.



Em 2023, o camisa 2 atuou em 30 jogos pelo Leão do Pici e além do gol contra o time mineiro cedeu duas assistências. O defensor defendeu o Fortaleza da Série C à Copa Libertadores e teve a braçadeira de capitão diversas vezes. Pelo Tricolor, foram nove títulos conquistados, 284 jogos, 21 tentos e 24 passes para gol.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Revelado pelo Grêmio, Tinga também já vestiu as camisas de Boa Esporte, Bahia e Juventude. Teve a primeira passagem pelo Pici em 2015, retornando em 2018. No total, foram nove títulos conquistados pelo Tricolor: seis Campeonatos Cearenses (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), duas Copas do Nordeste (2019 e 2022) e uma Série B (2018).



Em 2015, quando defendia o Fortaleza, foi convocado pela seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos, no Canadá. Na ocasião, disputou quatro partidas e ganhou a medalha de bronze pelo terceiro lugar do Brasil no torneio.