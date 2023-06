"É fundamental vencer confrontos diretos", destaca Tinga após triunfo diante do Atlético-MG

Capitão do Fortaleza, Tinga foi o autor de um dos gols que sacramentou a vitória do Leão diante do Atlético-MG por 2 a 1 neste sábado, 24. O triunfo colocou o Tricolor do Pici em uma posição mais alta na tabela do Brasileirão e, em entrevista na saída de campo, o jogador exaltou os três pontos somados diante do adversário que briga na mesma zona do chaveamento.

"O tamanho dessa vitória é muito grande. É fundamental vencer confrontos diretos. Agora tem o Flamengo, outro confronto direto, vamos com os pés no chão, temos uma sequência muito difícil", ressaltou o ídolo tricolor.

Falando sobre o gol marcado, Tinga pontuou a cobrança dos torcedores e agradeceu o apoio que recebe dos funcionários do clube. "Estamos muito felizes, e falar para o nosso torcedor, que cobra muito, mas fico tranquilo, porque sei como é aqui. Quero agradecer muito à staff, comissão técnica, os jogadores, acredito muito no potencial de todos. Agora é descansar, porque amanhã já temos viagem. Estamos muito focados", finalizou.