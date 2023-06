Conmebol define arbitragem para Palestino x Fortaleza, pela Sul-Americana

O Leão do Pici visita a equipe chilena na próxima terça-feira, 27, no Estádio El Teniente, pela última rodada da fase de grupos da competição

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quinta-feira, 22, a escala de arbitragem para a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Fortaleza, que está matematicamente garantido nas oitavas de final da competição, encara o Palestino na próxima terça-feira, 27, no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

O colombiano Carlos Ortega é o juiz designado para comandar o duelo entre chilenos e brasileiros. Os conterrâneos Jhon Gallego e Miguel Roldan assumem o posto de assistentes, enquanto Carlos Betancur está escalado como quarto árbitro.

Sobre o assunto Sem Brítez, Benevenuto deve ser titular contra o Atlético Mineiro

Fortaleza é dono da segunda melhor defesa do Brasileirão Série A

No Pici, Marinho posa pela primeira vez com a camisa do Fortaleza; veja fotos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O responsável por comandar a tecnologia do árbitro de vídeo é o também colombiano Heider Castro. Monica Amboya, do Equador, foi escalada como assistente do VAR no confronto.

Veja a escala completa:

Árbitro: Carlos Ortega - COL



Assistentes: Jhon Gallego - COL e Miguel Roldan - COL



4º árbitro: Carlos Betancur - COL



VAR: Heider Castro - COL



AVAR: Monica Amboya - ECU



Assessor de árbitros: Barbra Bastias - CHI



Quality Manager: Juan Cardelino - URU

Fortaleza conhece data do sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Classificado de forma antecipada às oitavas de final da Copa Sul-Americana por garantir a liderança do grupo H, o Fortaleza já sabe quando terá conhecimento do chaveamento das fases eliminatórias da competição internacional. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) marcou o sorteio dos confrontos para o dia 5 de julho.

A transmissão ficará a cargo dos detentores dos direitos de transmissão das competições da Conmebol. O evento está marcado para ser iniciado às 13 horas, no horário de Brasília, e realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.