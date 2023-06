Calebe entra no segundo tempo e é garçom em vitória do Fortaleza; veja números

O meio-campista saiu do banco de reservas e foi peça fundamental na vitória do Tricolor do Pici sobre o Cruzeiro

Peça decisiva na vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, Calebe não precisou de muitos minutos em campo para causar impacto positivo no desempenho do time. Do banco de reservas, o meio-campista elevou a capacidade de transição e protagonizou diversas boas jogadas individuais, uma delas resultou na assistência do gol marcado por Lucero.

Antes de Vojvoda substituir Pochettino por Calebe, o Tricolor do Pici sofreu ofensivamente, sobretudo na questão de organização das articulações quando tinha a posse da bola. Com o meia, o cenário mudou.

Sobre o assunto Lucero celebra triunfo do Fortaleza diante do Cruzeiro, pela Série A

Decisivo contra o Cruzeiro, Lucero marca seu primeiro gol na Série A

Com gol de Lucero, Fortaleza conquista vitória inédita contra Cruzeiro no Mineirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com dados do Sofascore, Calebe, além da assistência, também criou uma grande chance — passe que resultou em finalização ao gol —, ganhou dois duelos defensivos, sofreu uma falta e concluiu um drible. Tudo isso em apenas 25 minutos de jogo.

No Fortaleza, Calebe vive a melhor fase na carreira em questão de números. Ao todo, em 33 jogos, o meia já participou diretamente de oito gols, sendo quatro bolas na rede e quatro assistências.