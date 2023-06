Pedro Rocha comenta recuperação em dois turnos: "Evolução tende a ser maior"

Atacante se lesionou em fevereiro em embate diante do Bahia e teve que passar por uma cirurgia após lesão ligamentar no joelho esquerdo

No departamento médico do Fortaleza há 12 semanas, o atacante Pedro Rocha tem feito atividades de recuperação em dois turnos. O jogador se lesionou em fevereiro em embate diante do Bahia e teve que passar por uma cirurgia após lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Em vídeo publicado na TV Leão, o fisioterapeuta do clube, Ranielson Xavier, explicou que o atleta passou por atividades de ativações musculares e de controle motor após ser liberado do uso de muletas. Atualmente, o clube tem feito um trabalho evolutivo, incluindo atividades de força, para que o jogador possa voltar às atividades em campo.

Para poder voltar o mais rápido possível, Pedro Rocha explicou que tem contado com o auxiliado de um fisioterapeuta particular que, em parceria com o clube, o tem ajudado nessa fase de recuperação.

"Ajuda muito ter um fisioterapeuta particular. Eu tenho o Pedro, meu xará, comigo desde o ano passado. Trabalha em parceria com o clube no contra turno comigo e sempre fica em contato com a fisioterapia e tem me ajuda muito nessa evolução. Acredito que trabalhando assim, em dois turnos, a evolução tende a ser maior", ressaltou o jogador.

Meses sem jogar

Pedro Rocha também comentou como tem sido para ele não entrar em campo, especialmente nos primeiros meses após a cirurgia. "Tem sido produtivo. A gente vem trabalhando diariamente, em dois períodos. Tem sido um processo difícil e doloroso, principalmente no começo nos primeiros meses, mas consegui vencer essa primeira parte do tratamento e estamos evoluindo nesse processo", salientou.