Pedro Rocha desembarca de cadeira de rodas devido a entorse no joelho

Jogador se lesionou sozinho, na partida contra o Bahia e não está com dificuldades para pisar no chão. Clube aguarda exames para saber a gravidade da contusão

O atacante Pedro Rocha virou preocupação para o departamento médico do Fortaleza. O atleta se lesionou na partida contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, e desembarcou no aeroporto local em uma cadeira de rodas. O clube vai realizar exames médicos para conhecer o grau da lesão.

O problema está no joelho esquerdo do jogador. Nos minutos finais da partida na Fonte Nova, Pedro Rocha deu um passe para a grande área do adversário com a perna direita, se apoiando na esquerda, que acabou fazendo um movimento “para fora”, causando uma entorse que fez o camisa 32 cair no campo com dores imediatamente.

Segundo relato do repórter Miguel Jr, da rádio O POVO CBN, que esteve no estádio, acompanhando o jogo, o atleta saiu de campo chorando e não conseguia pisar no chão. A imagem do atacante chegando a Fortaleza em uma cadeira de rodas é preocupante, mas ainda não se tem um diagnóstico preciso.

Pedro Rocha aumenta a lista de jogadores do Fortaleza no departamento médico. O meia Lucas Crispim trata um estiramento na coxa direita e Moisés cumpre protocolo pós-operatório após fazer cirurgia no pé direito.

Desfalque

Apesar do Fortaleza aguardar exame de imagem, pela atual condição do atleta, é possível afirmar que ele está fora do jogo de sexta-feira, 17, contra o CSA-AL, pela Copa do Nordeste, e há grande possibilidade de ficar de fora do duelo contra o Deportivo Maldonado-URU, pela Copa Libertadores da América, na próxima semana.



