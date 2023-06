Marinho desembarca na capital cearense e se apresenta ao Fortaleza nesta quinta-feira

O novo atacante do Leão do Pici desembarcou no aeroporto da capital na manhã desta quinta-feira, 22, e, no período da tarde, realizará o primeiro treinamento no novo clube

Primeiro reforço anunciado pelo Fortaleza neste meio de ano, o atacante Marinho já se encontra na capital cearense. O desembarque do atleta ocorreu na manhã desta quinta-feira, 22, dia que ele se apresenta ao novo clube para dar início aos trabalhos.

Juntamente do elenco leonino, o ponta de 33 anos estará no Centro de Excelência Alcides Santos logo mais, às 17 horas, para realizar o primeiro treinamento no novo clube. Este será o contato inicial do reforço com os novos companheiros.

Com o intuito de ter um tempo maior de descanso e preparação para o próximo jogo, o Leão do Pici fretou um voo após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e desembarcou em Fortaleza nesta madrugada.

No sábado, 24, o Tricolor do Pici recebe o Atlético-MG na Arena Castelão, às 18h30min, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. Mesmo com condições físicas de entrar em campo, Marinho será desfalque. O atleta só poderá ser regularizado na CBF, para estrear no Leão, após a abertura oficial da janela de transferências, no dia 3 de julho.