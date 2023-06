"Voltar a vencer é o mais importante", diz Pikachu sobre duelo contra o Cruzeiro

Jogador do Leão do Pici projetou o confronto pela Série A e avaliou período de preparação durante Data FIFA

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 21, diante do Cruzeiro. No Mineirão, os times se enfrentam às 19 horas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Leão do Pici, inclusive, já se encontra em Belo Horizonte, local da partida.

Durante o embarque, o ala-direito Yago Pikachu ressaltou que o objetivo do time diante da Raposa é retomar o caminho das vitórias. O Tricolor não vence há três jogos e acumula duas derrotas e um empate. Além disso, ele ainda comentou sobre a dificuldade de enfrentar a equipe mineira.

"Voltar a vencer é o mais importante, independentemente do adversário que vamos enfrentar. Sabemos da grandeza, da história, é um clube (Cruzeiro) que subiu da B para A, tem investimento de SAF e tudo mais. Jogar contra adversário de tradição é sempre muito difícil", disse.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza paga R$ 1,9 milhão ao Flamengo pela liberação de Marinho

Presidente do Fortaleza afirma que salário de Marinho está dentro da realidade financeira

Brasileirão: Cruzeiro anuncia 25 mil ingressos vendidos para duelo contra Fortaleza

Retorno tricolor

O jogo contra o Cruzeiro marcará o retorno do Leão a campo após dez dias de descanso e preparação. De acordo com Pikachu, o time soube aproveitar a paralisação durante a Data FIFA para recuperar atletas e ajustar detalhes.

"A gente tem uma boa oportunidade de voltar a vencer. Nossa última partida não foi boa. Tivemos um período de descanso e trabalho, coisa que a gente não tinha desde fevereiro. Isso nos ajuda muito a recuperar jogadores e trabalhar coisas específicas. A gente espera colocar tudo em prática na quarta e possa quebrar esse tabu. Estamos muito confiantes e tranquilos."



Acostumado com um gramado ruim no Castelão, o Fortaleza encontrará mais um campo castigado, desta vez, no Mineirão. O estádio de BH é alvo de diversas críticas desde a temporada passada.

"Ouvimos muita reclamação, principalmente dos times que vão jogar no Mineirão, mas isso não tem que ser desculpa para a gente. Até porque a gente não joga em um dos melhores campos do Brasil, a gente sabe da dificuldade que é jogar no Castelão. Temos que passar por todas as dificuldades", afirmou Pikachu.