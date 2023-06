Brasileirão: Cruzeiro anuncia 25 mil ingressos vendidos para duelo contra Fortaleza

Tricolor e Raposa medem forças nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, no Mineirão, pela 11ª rodada da Série A

O Cruzeiro recebe o Fortaleza em casa nesta quarta-feira, 21, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília). A Raposa anunciou que 25 mil ingressos já foram vendidos para a partida, que acontece no Mineirão.

Os valores dos ingressos, que ainda estão à venda, variam entre R$ 40 e R$ 180.

Setor Amarelo Superior e Inferior: R$ 80 inteira / R$ 40 meia



Setor Laranja Superior e Inferior: R$ 80 inteira / R$ 40 meia



Setor Vermelho Inferior: R$ 120 inteira / R$ 60 meia



Setor Roxo Inferior: R$ 180 inteira / R$ 90 meia



Setor Roxo Superior (torcida visitante): R$ 150 inteira / R$ 75 meia

Situação na tabela

As duas equipes se encontram em situações parecidas no Brasileirão. Ambos os clubes têm 14 pontos e seguem fora do G8 da competição.

O Cruzeiro quer a vitória para se recuperar, sair da sequência ruim de quatro jogos sem vencer e, quem sabe, entrar no G6. Nos últimos quatro embates pelo Campeonato Brasileiro, porém, foram dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Fortaleza, que também não vem de bons resultados, deseja os três pontos para subir na tabela. A última vitória da equipe aconteceu na oitava rodada do torneio nacional, quando derrotou o Vasco na Arena Castelão por 2 a 0.