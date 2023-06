Adversários na Série A, Cruzeiro e Fortaleza passam por jejum de vitórias na temporada

Raposa e o Leão se enfrentam na noite desta quarta-feira, 21, no Estádio Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão. Ambos os times estão passando por um momento de turbulência na temporada

Cruzeiro e Fortaleza chegam pressionados ao duelo desta quarta-feira, 21, válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, devido ao jejum de vitórias na temporada. O Tricolor do Pici não vence há três partidas, enquanto o time mineiro passa por uma situação mais alarmante, já que são seis jogos consecutivos sem triunfar.

A sequência de partidas sem vitórias do Leão do Pici na temporada foi iniciada logo após superar o Palmeiras por 1 a 0, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 31 de maio, que marcou a eliminação do time cearense. Desde então foram três compromissos com um empate e duas derrotas. Veja os resultados:

Fortaleza 0x0 Bahia - Brasileirão



Estudiantes de Mérida-VEN 1x0 Fortaleza - Sul-Americana



Botafogo 2x0 Fortaleza - Brasileirão

Do outro lado do confronto, a última vitória da Raposa em 2023 ocorreu há mais de um mês, mais precisamente no dia 14 de maio. Naquela oportunidade, a equipe comandada pelo português Pepa venceu o América-MG por 4 a 0, ainda pela sexta rodada do Brasileirão, com gols de Henrique Dourado, Marlon e Gilberto (2x).

Desde então, o Cruzeiro disputou seis partidas, das quais saiu de campo derrotado em três oportunidades e empatou o restante. Neste meio-termo, os mineiros ainda foram eliminados da Copa do Brasil. Veja os resultados abaixo:

Grêmio 1x1 Cruzeiro - Copa do Brasil



Cruzeiro 0x1 Cuiabá - Brasileirão



Flamengo 1x1 Cruzeiro - Brasileirão



Cruzeiro 0x1 Grêmio - Copa do Brasil



Cruzeiro 0x1 Atlético-MG - Brasileirão



Bahia 2x2 Cruzeiro - Brasileirão

A bola rola a partir das 19 horas desta quarta-feira, 21, para Cruzeiro x Fortaleza, no Estádio Mineirão-MG, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro do confronto será o carioca Bruno Arleu de Araújo.