Ceballos fora e Guilherme de volta: Fortaleza embarca para enfrentar o Cruzeiro

Leão do Pici retornará aos gramados após 10 dias de pausa por conta da Data Fifa. O time enfrenta o Cruzeiro, pela Série A do Brasileiro

Após 10 dias sem entrar em campo, o Fortaleza retornará aos gramados nesta quarta-feira, 21, às 19h, diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro. Para esse jogo, Juan Pablo Vojvoda não contará com o zagueiro Brayan Ceballos.

O motivo da ausência do defensor colombiano, no entanto, não foi revelado. A boa notícia fica pela volta de Guilherme. O atacante se recuperou de uma concussão cerebral sofrida diante do Bahia, na Arena Castelão, pelo Brasileiro, no dia 3 de junho.



Com isso, de todo o elenco, apenas Ceballos, Fernando Miguel e Pedro Rocha não seguiram viagem para Minas Gerais. Esses dois últimos seguem em recuperação após lesão. O goleiro iniciou o período de transição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Acertado com o Fortaleza, Marinho rescinde com o Flamengo

Treze jogadores do Fortaleza já completaram mais de sete jogos na Série A

Fortaleza é o time da Série A com mais jogos disputados na temporada

Expectativa para a partida

Antes do embarque para BH, o meia-atacante Yago Pikachu comentou sobre a importância da pausa para poder trabalhar: “Temos uma boa oportunidade para voltar a vencer no Campeonato. Tivemos um período de descanso e de trabalho, coisas que não tínhamos desde fevereiro e isso nos ajuda muito a recuperar jogadores”, disse.

O Tricolor do Pici terá mais um tabu na temporada para quebrar: nunca ter derrotado a Raposa em Minas. Pikachu destacou a confiança do time para o confronto: “Esperamos quebrar esse tabu. Estamos confiantes e tranquilos em fazer nosso melhor, visando o jogo de quarta-feira”, afirmou.