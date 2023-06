Treze jogadores do Fortaleza já completaram mais de sete jogos na Série A

O período da janela de transferências vai se aproximando e as torcidas aguardam ansiosamente para conhecer seus reforços. Porém, o momento também é marcado por saídas. O torcedor do Fortaleza, no entanto, pode ficar tranquilo em relação a uma parte do seu elenco neste quesito - pelo menos quando se trata de mudança para outro clube da Série A.

Isso porque, do atual elenco tricolor, 13 jogadores atingiram o número de sete partidas com a camisa leonina. Com isso, de acordo com regra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não podem defender outro time que dispute o Brasileirão 2023.

O volante Hércules foi um dos atletas que mais chamou a atenção do mercado brasileiro, chegando a ficar próximo de uma venda para o Flamengo. No entanto, dentre outros motivos, o limite de partidas empatou esse movimento.

